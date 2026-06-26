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«Реал» объявил об уходе Даниеля Себальоса из клуба

«Реал» объявил об уходе Даниеля Себальоса из клуба
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Полузащитник Даниель Себальос покинул «Реал» Мадрид. Об этом сообщается на официальном сайте «лос бланкос».

«Реал» Мадрид и Даниель Себальос по взаимному согласию решили завершить его игровую карьеру в нашем клубе.

Дани Себальос являлся игроком «Реала» с 2017 года, в один из самых успешных периодов в истории клуба. За семь сезонов, проведённых в составе первой команды, он сыграл 215 матчей и завоевал 16 титулов: три Кубка европейских чемпионов, четыре трофея клубного чемпионата мира, три Суперкубка европейских чемпионов, два чемпионских титула Испании, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

«Реал» Мадрид благодарит Даниеля Себальоса за его преданность и усердную работу во время выступления за клуб и желает ему и его семье всего наилучшего на новом этапе их жизни. «Реал» Мадрид был и всегда будет его домом», — сказано в сообщении клуба.

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