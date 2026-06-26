Фанаты Норвегии исполнили «греблю викингов» перед матчем с Францией на ЧМ-2026

Болельщики сборной Норвегии поучаствовали в флешмобе перед матчем 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции, изобразив «греблю викингов». Игра пройдёт сегодня, 26 июня, на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Начало встречи — в 22:00 мск.

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф. На третьем месте находится Сенегал (0), на четвёртом — Ирак (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.