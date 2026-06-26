Александр Кержаков назвал «самую мощную» команду на ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков назвал самую сильную сборную на момент группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Сейчас самыми мощными на чемпионате мира являются французы. Сложно судить о фаворитах турнира. Когда пройдёт 1/16 финала, отсеются некоторые сборные, и будут матчи на вылет. Можно будет что-то говорить, а сейчас сложно рассуждать», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После двух туров группы I сборная Франции набрала шесть очков и занимает первое место в таблице, досрочно обеспечив себе участие в плей-офф турнира.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.