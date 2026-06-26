«Он очень хорошо понимает своих игроков». Винисиус – о Карло Анчелотти

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о роли тренера Карло Анчелотти в развитии национальной команды. Специалист возглавил бразильскую сборную в мае 2025 года. С момента его назначения Винисиус забил семь голов в 13 матчах за Бразилию.

«Он один из лучших тренеров в мире. Он очень хорошо понимает своих игроков и отлично к ним адаптируется. Он приехал сюда и понял, как нам следует играть. Думаю, это принесло свои плоды. Мы значительно улучшим свою игру во время соревнований. Думаю, он поможет команде расти на протяжении всего турнира», – приводит слова Винисиуса ESPN.

По результатам группового этапа ЧМ-2026 Бразилия набрала семь очков и заняла первое место в группе C. В 1/16 финала турнира она встретится с командой Японии.