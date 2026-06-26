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«Это своего рода финал». Тренер Сенегала — перед матчем с Ираком на ЧМ-2026

«Это своего рода финал». Тренер Сенегала — перед матчем с Ираком на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв высказался перед матчем 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с Ираком. Игра пройдёт сегодня, 26 июня, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Перерыв
1 : 0
Ирак
1:0 Диарра – 4'    
Удаления: нет / Сулака – 13'

«Поражение от Норвегии далось нам тяжело, потому что мы очень хорошо подготовились, но, к сожалению, проиграли. Но такова жизнь. Команда жаждет большего и хочет победить завтра. Это важно для нашей страны и нашего флага. Матч с Ираком — это своего рода финал. Если мы хотим остаться в турнире, нам нужно победить. У Ирака отличная тактика, и они оказывают давление на соперников. Мы просто хотим, чтобы вся наша страна продолжала участвовать в этом соревновании», — приводит слова Тьява официальный сайт ФИФА.

Сборная Ирака занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I. Команда не набрала ни одного очка за два матча. Сенегал находится на третьей строчке, также не заработав ни одного очка. На первом месте располагается Франция (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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