Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Самые красивые волосы в нашей команде». Неймар — про Дугласа Сантоса

«Самые красивые волосы в нашей команде». Неймар — про Дугласа Сантоса
Комментарии

Перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Японии на тренировке сборной Бразилии нападающий Неймар подшутил над защитником Дугласом Сантосом. Форвард «Сантоса», обратившись к игроку «Зенита», выделил его причёску.

«Самые красивые волосы в нашей команде», — цитирует Неймара Globo.

Бразилия заняла первое место в группе C, набрав семь очков. Команда сыграла вничью с Марокко (1:1) и одержала победы над Гаити (3:0) и Шотландией (3:0). Соперником по 1/16 финала станет сборная Японии. Матч пройдёт 28 июня в Хьюстоне. Дуглас Сантос, капитан «Зенита», принял участие во всех трёх встречах группового этапа.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Материалы по теме
Дуглас Сантос: меня теперь узнают на улицах, как будто я играю за «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android