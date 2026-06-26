«Самые красивые волосы в нашей команде». Неймар — про Дугласа Сантоса

Перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Японии на тренировке сборной Бразилии нападающий Неймар подшутил над защитником Дугласом Сантосом. Форвард «Сантоса», обратившись к игроку «Зенита», выделил его причёску.

«Самые красивые волосы в нашей команде», — цитирует Неймара Globo.

Бразилия заняла первое место в группе C, набрав семь очков. Команда сыграла вничью с Марокко (1:1) и одержала победы над Гаити (3:0) и Шотландией (3:0). Соперником по 1/16 финала станет сборная Японии. Матч пройдёт 28 июня в Хьюстоне. Дуглас Сантос, капитан «Зенита», принял участие во всех трёх встречах группового этапа.