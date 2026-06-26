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В Сети появились изображения мяча финала чемпионата мира по футболу — 2026

В Сети появились изображения мяча финала чемпионата мира по футболу — 2026
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В Сети опубликованы изображения официального игрового мяча финала чемпионата мира по футболу — 2026. Модель игрового снаряда получила название Trionda Final.

Фото: chuyfckits.com

В плане конфигурации камеры мяч полностью повторяет модель Trionda, которую используют на мировом первенстве сейчас. Новый мяч выполнен в белом цвете с чёрно-золотыми вставками и красными акцентами, он дополнен названиями городов, принимающих матчи мундиаля. Ожидается, что Trionda Final будет использоваться, начиная со стадии 1/2 финала ЧМ.

Групповой этап чемпионата мира — 2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Финал турнира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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