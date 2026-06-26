«Горжусь тем, что защищал эту футболку». Себальос — об уходе из «Реала»

Полузащитник Даниель Себальос в соцсетях опубликовал пост, посвящённый уходу из «Реала», за который он выступал с 2017 года.

«После девяти лет пришло время закрыть одну из самых важных глав моей жизни. Это было непростое решение. И этот год тоже был непростым, и, возможно, именно поэтому я почувствовал, что пришло время завершить эту главу и принять новый вызов с тем же энтузиазмом, с которым я пришёл сюда.

Я хочу поблагодарить «Реал» Мадрид за предоставленную мне возможность носить величайшую эмблему в мире и учиться у лучших на протяжении стольких лет. Горжусь тем, что защищал эту футболку, рос как футболист и как личность, и был частью истории, полной успехов, которые я всегда буду помнить.

Спасибо президенту, тренерам, всем моим товарищам по команде, сотрудникам клуба и каждому человеку, который с первого дня помогал мне чувствовать себя частью этой великой семьи.

И, прежде всего, спасибо болельщикам «Реала». Спасибо за вашу безусловную поддержку, за ваши высокие стандарты, за то, что вы разделяли со мной самые счастливые моменты, и за то, что были рядом со мной в самые трудные времена. Ваша любовь значила для меня очень много. Это невозможно выразить словами, и это навсегда останется со мной.

Я ухожу с чувством удовлетворения от того, что отдал все силы за эту эмблему, защищал эти цвета с гордостью и от всего сердца, и с воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь. «Реал» Мадрид всегда будет частью меня, и я всегда буду благодарен. Спасибо от всего сердца. Hala Madrid», — сказано в публикации Себальоса.