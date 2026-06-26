Сенегал — Ирак: Хабиб Диарра открыл счёт на четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Сенегала и Ирака. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Счёт в матче открыл полузащитник Сенегала Хабиб Диарра на четвёртой минуте.

Сборная Ирака занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I. Команда не набрала ни одного очка за два матча. Сенегал находится на третьей строчке, также не заработав ни одного очка. На первом месте располагается Франция (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).