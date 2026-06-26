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Альварес считает, что генеральный директор «Атлетико» солгал ему

Альварес считает, что генеральный директор «Атлетико» солгал ему
Хулиан Альварес
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Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес остался недоволен позицией генерального директора клуба Мигеля Анхеля Хиля. По информации журналиста Reshad Rahman, игрок убеждён, что функционер нарушил данное ранее обещание содействовать его уходу в летнее трансферное окно.

В воскресенье между ними состоялся очередной разговор, однако позиция футболиста не изменилась. Альварес считает, что Хиль ввёл его в заблуждение.

Ранее аргентинец публично выражал желание покинуть «Атлетико» и отмечал, что лучшим решением для его карьеры станет трансфер. Контракт 26‑летнего форварда с мадридским клубом рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Основным претендентом на игрока считается «Барселона», которая уже предпринимала попытки согласовать переход. Альварес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 и ожидает матч с командой Иордании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
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