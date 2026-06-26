Альварес считает, что генеральный директор «Атлетико» солгал ему

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес остался недоволен позицией генерального директора клуба Мигеля Анхеля Хиля. По информации журналиста Reshad Rahman, игрок убеждён, что функционер нарушил данное ранее обещание содействовать его уходу в летнее трансферное окно.

В воскресенье между ними состоялся очередной разговор, однако позиция футболиста не изменилась. Альварес считает, что Хиль ввёл его в заблуждение.

Ранее аргентинец публично выражал желание покинуть «Атлетико» и отмечал, что лучшим решением для его карьеры станет трансфер. Контракт 26‑летнего форварда с мадридским клубом рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Основным претендентом на игрока считается «Барселона», которая уже предпринимала попытки согласовать переход. Альварес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 и ожидает матч с командой Иордании.