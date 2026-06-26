ФИФА не разрешила Франции выйти с чёрными повязками на матч ЧМ в память о матери Дешама

ФИФА не разрешила футболистам сборной Франции выйти с чёрными повязками на матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Норвегии. Об этом сообщает RMC Sport. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США), счёт в матче — 0:0.

Во время мирового первенства ушла из жизни мать главного тренер сборной Франции Дидье Дешама. Специалист пропускает матч с Норвегией, так как он отправился во Францию на похороны.

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф. На третьем месте находится Сенегал (0), на четвёртом — Ирак (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.