Уругвай — Испания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь с 26 на 27 июня состоится матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступит Исмаил Эльфат (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров группы H сборная Уругвая набрала два очка и занимает второе место. Испания с четырьмя очками располагается на первой строчке. На третьем месте находится Кабо-Верде (2), на четвёртом — Саудовская Аравия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.