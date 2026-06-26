«Мы боролись до последней капли пота». Демирал — о вылете сборной Турции с ЧМ-2026

Защитник сборной Турции Мерих Демирал в соцсетях опубликовал пост на тему вылета команды с чемпионата мира — 2026.

«Турецкий народ занимает особое место, он выше нас. Наш народ имеет право как хвалить нас, так и критиковать, потому что мы тоже дети этой страны. Мы приехали на этот турнир с большими мечтами, но пережили историю, далёкую от этих надежд, что глубоко огорчило всех нас. Мы искренне приносим извинения всему нашему народу за причинённое разочарование.

На поле мы боролись до финального свистка, до последней капли пота. Но мы знаем, что этого было недостаточно, и берём на себя ответственность. Понимаем, что огорчили и подвели вас всех. Мы будем продолжать работать ещё усерднее, чтобы быть достойными этой футболки и этого флага», — сказано в публикации Демирала.