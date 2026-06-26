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Морган Роджерс – о Джуде Беллингеме: понимание игры друг друга – на высочайшем уровне

Морган Роджерс – о Джуде Беллингеме: понимание игры друг друга – на высочайшем уровне
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Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс высказался о конкуренции и дружбе с Джудом Беллингемом. Игроки выросли в одном районе Уэст-Мидлендса и играли в одних юношеских командах. В данный момент футболисты вместе играют в сборной Англии.

«Думаю, у нас разные качества. Конечно, есть много общего, но, на мой взгляд, в нашей игре много различий. Понимание игры друг друга на высочайшем уровне, благодаря тому, что мы знаем друг друга так давно, — я думаю, это ещё один ключевой аспект, который может быть действительно важным и очень полезным на чемпионате мира.

Я хочу, чтобы у него всё получилось. Это действительно здорово, я думаю, что мы прошли полный круг от того, с чего начали, до того, где оказались сейчас, его путь, мой путь, и то, как мы пришли к одному и тому же результату, представляя нашу страну. Это просто очень приятное чувство», – приводит слова Роджерса ESPN.

На данный момент сборная Англии занимает первое место в группе L (четыре очка). В последнем туре группового этапа турнира ей предстоит сыграть с Панамой (28 июня).

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