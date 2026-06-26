Норвегия — Франция: Дембеле оформил хет-трик на 32-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Франции. Встреча проходит на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). На данный момент счёт 3:1 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 32-й минуте Усман Дембеле забил свой третий мяч в этой игре. Ранее, на седьмой минуте, Дембеле открыл счёт в этой игре и вывел французов вперёд, а на 20-й минуте он оформил дубль. На 21-й минуте Тело Осгор забил за норвежцев.

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф. На третьем месте находится Сенегал (0), на четвёртом — Ирак (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.