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Эберечи Эзе – о Букайо Саке: его понимание игры поразительно

Эберечи Эзе – о Букайо Саке: его понимание игры поразительно
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Нападающий сборной Англии Эберечи Эзе высказался о понимании игры его партнёра по национальной команде и лондонскому «Арсеналу» Букайо Саке.

«Он невероятно талантливый игрок, и его понимание игры просто поразительно. Мне кажется, он часто принимает правильные решения, и он очень эффективен, очень результативен. Мне очень нравится играть с ним, потому что ты всегда знаешь, чего от него ожидать, с ним всегда можно наладить взаимодействие, и с ним весело играть.

Я бы сказал, что его умение принимать решения – это просто результат опыта и обучения в процессе взросления. Мне кажется, он работал над этим с юных лет, и мы видим это сейчас, на высоком уровне. Это, безусловно, сложный в освоении навык, поэтому он особенный игрок», – приводит слова Эзе ESPN.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В 3-м туре группового этапа турнира Англия встретится со сборной Панамы (28 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
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Англия
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