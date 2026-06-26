Мбаппе обогнал Месси по количеству результативных действий на чемпионате мира — 2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отдал две голевые передачи в первом тайме матча 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Норвегии (на момент создания публикации счёт 3:1 в пользу французов) и теперь у него 4+2 по системе «гол+пас». Таким образом, француз обогнал по этому показателю нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого пять голов.

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф. На третьем месте находится Сенегал (0), на четвёртом — Ирак (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.