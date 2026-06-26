«Я сходил с ума». Пети заявил, что потерял все свои футбольные медали

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети, чемпион мира 1998 года, рассказал, что потерял все награды, завоёванные за карьеру. Футболист признался, что долгое время не мог найти медали, которые планировал хранить в сейфе. вместе с копией Кубка мира.

«Я взял копию Кубка мира и положил её в сейф. Хотел сделать то же самое с медалями. Я искал их часами. Сходил с ума. Медали чемпионатов Англии, Франции, кубков, чемпионатов мира и Европы. Всё пропало», — цитирует Пети Talk Sport.

55-ти летний Пети завершил игровую карьеру в 2004 году. Помимо победы на домашнем мундиале-1998 он выигрывал чемпионат Европы 2000 года, а на клубном уровне — чемпионат Англии и Кубок Англии в составе «Арсенала» а также чемпионат Франции с «Монако». Бывший футболист не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах исчезли награды.