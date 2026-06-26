«Теперь у нас большая вечеринка». Нобоа — о сенсационной победе Эквадора над Германией

Известный эквадорский экс-футболист Кристиан Нобоа высказался о сенсационной победе его национальной команды над Германией (2:1).

«Я видел нашу команду и думал: в матче с Германией возможно выиграть. Но это, конечно, всё равно шок для всех нас. Сборная Эквадора очень хорошо обороняется, вся проблема — в атаке. В этой игре мы забили первыми, поэтому всё получилось.

В Эквадоре сейчас большая вечерника, все счастливы. Сегодня никто не работает — президент страны объявил выходной. Для нас это действительно важно. Когда играет сборная, даже столица останавливается. А результат влияет на настроение всех граждан.

Дальше каждая игра будет финалом для Эквадора. Одна ошибка может привести к концу. Но если Эквадор будет так же хорошо играть в обороне, может пройти довольно далеко», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).