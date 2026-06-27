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Сборная Франции на ЧМ-2026: результаты на 27 июня 2026, вышла ли из группы, с кем и когда следующий матч

Франция на ЧМ-2026: результаты на 27 июня, вышла ли из группы, с кем следующий матч
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Сборная Франции обыграла национальную команду Норвегии в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 года со счётом 4:1. Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Результаты матчей сборной Франции на ЧМ-2026 на 27 июня:

— Франция — Сенегал — 3:1, 1-й тур группы I.
— Франция — Ирак — 3:0, 2-й тур группы I.
— Норвегия — Франция — 1:4, 3-й тур группы I.

Следующий матч сборной Франции на ЧМ-2026:

— Франция — Шотландия/Парагвай/Швеция/Бельгия/Кабо-Верде, 1/16 финала.

Франция заняла первое место в турнирной таблице группы I. Команда набрала девять очков за три матча.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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