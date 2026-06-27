Франция на ЧМ-2026: результаты на 27 июня, вышла ли из группы, с кем следующий матч

Сборная Франции обыграла национальную команду Норвегии в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 года со счётом 4:1. Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

Результаты матчей сборной Франции на ЧМ-2026 на 27 июня:

— Франция — Сенегал — 3:1, 1-й тур группы I.

— Франция — Ирак — 3:0, 2-й тур группы I.

— Норвегия — Франция — 1:4, 3-й тур группы I.

Следующий матч сборной Франции на ЧМ-2026:

— Франция — Шотландия/Парагвай/Швеция/Бельгия/Кабо-Верде, 1/16 финала.

Франция заняла первое место в турнирной таблице группы I. Команда набрала девять очков за три матча.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).