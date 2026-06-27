Итоговая таблица группы I ЧМ по футболу — 2026

Завершились матчи в группе I чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Франции разгромила национальную команду Норвегии (4:1), а Сенегал одержал крупную победу во встрече с Ираком (5:0).
По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I. Норвегия с шестью очками расположилась на второй строчке. Сенегал с тремя очками занял третье место, замкнул таблицу Ирак, не набравший очков.
Итоговая турнирная таблица группы I ЧМ-2026:
|Группа I
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|1
|Франция
|4: 1
|3: 1
|3: 0
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|100.0
|2
|Норвегия
|1: 4
|3: 2
|4: 1
|3
|2
|0
|1
|8-7
|6
|66.7
|3
|Сенегал
|1: 3
|2: 3
|5: 0
|3
|1
|0
|2
|8-6
|3
|33.3
|4
|Ирак
|0: 3
|1: 4
|0: 5
|3
|0
|0
|3
|1-12
|0
|0.0
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.