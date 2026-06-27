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Итоговая таблица группы I ЧМ по футболу — 2026

Итоговая таблица группы I ЧМ по футболу — 2026
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Завершились матчи в группе I чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Франции разгромила национальную команду Норвегии (4:1), а Сенегал одержал крупную победу во встрече с Ираком (5:0).

По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I. Норвегия с шестью очками расположилась на второй строчке. Сенегал с тремя очками занял третье место, замкнул таблицу Ирак, не набравший очков.

Итоговая турнирная таблица группы I ЧМ-2026:

Группа I1234ИВНПМячиО% очков
1Франция4: 13: 13: 0330010-29100.0
2Норвегия1: 43: 24: 132018-7666.7
3Сенегал1: 32: 35: 031028-6333.3
4Ирак0: 31: 40: 530031-1200.0

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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