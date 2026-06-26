Хет-трик Дембеле помог Франции разгромить Норвегию в матче ЧМ-2026

Окончен матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Франции. Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала французская команда. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

На седьмой минуте Усман Дембеле открыл счёт в этой игре и вывел французов вперёд, а на 20-й минуте он оформил дубль. На 21-й минуте Тело Осгор забил за норвежцев. На 32-й минуте Дембеле забил свой третий мяч в этой игре. На 50-й минуте Йёрген Странн Ларсен не реализовал пенальти. На 90+4-й Дезире Дуэ сделал счёт 4:1 в пользу Франции.

По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I, Норвегия с шестью очками расположилась на второй строчке.

В 1/16 финала Франция сыграет с Шотландией/Парагваем/Швецией/Бельгией/Кабо-Верде, а Норвегия встретится с Кот-д'Ивуаром.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.