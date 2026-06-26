Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года

Вингер сборной Франции Усман Дембеле забил три мяча в первом тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Норвегии. Нападающему «Пари Сен-Жермен» потребовалось 32 минуты, чтобы оформить хет-трик.

Дембеле отличился на 7‑й, 20‑й и 32‑й минутах. Это самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота Чехословакии к 24‑й минуте, сообщает Opta.

Матч Франция — Норвегия продолжается. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей‑офф и разыгрывают первое место в группе I. После первого тайма счёт 3:1 в пользу французов; у норвежцев голом отличился Осгор.