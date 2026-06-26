Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года
Усман Дембеле
Комментарии

Вингер сборной Франции Усман Дембеле забил три мяча в первом тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Норвегии. Нападающему «Пари Сен-Жермен» потребовалось 32 минуты, чтобы оформить хет-трик.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Дембеле отличился на 7‑й, 20‑й и 32‑й минутах. Это самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота Чехословакии к 24‑й минуте, сообщает Opta.

Матч Франция — Норвегия продолжается. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей‑офф и разыгрывают первое место в группе I. После первого тайма счёт 3:1 в пользу французов; у норвежцев голом отличился Осгор.

Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Материалы по теме
Франция разнесла Норвегию в решающем матче! А Дембеле установил мощный рекорд
Live
Франция разнесла Норвегию в решающем матче! А Дембеле установил мощный рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android