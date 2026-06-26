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Сенегал — Ирак: Пап Гейе сделал счёт 3:0 на 59-й минуте в матче ЧМ-2026

Сенегал — Ирак: Пап Гейе сделал счёт 3:0 на 59-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Сенегала и Ирака. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Счёт в матче 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
5 : 0
Ирак
1:0 Диарра – 4'     2:0 Сарр – 56'     3:0 Гейе – 59'     4:0 Гейе – 71'     5:0 Ндиайе – 82'    
Удаления: нет / Сулака – 13'

Хавбек африканской команды Пап Гейе сделал счёт 3:0 на 59-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник Сенегала Хабиб Диарра на четвёртой минуте. Футболист Ирака Ребин Сулака получил красную карточку на 13-й минуте. Нападающий Исмаила Сарр забил второй гол африканцев на 56-й минуте.

Сборная Ирака занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I. Команда не набрала ни одного очка за два матча. Сенегал находится на третьей строчке, также не заработав ни одного очка. На первом месте располагается Франция (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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