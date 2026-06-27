Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Норвегия — Франция: голы, передачи, карточки,

Нападающий Усман Дембеле в составе сборной Франции принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Норвегии. Встреча 3-го тура группы I завершилась победой Франции со счётом 4:1.

Усман Дембеле провёл на поле 65 минут, за это время Дембеле отметился хет-триком.

В следующем матче Франция сыграет в 1/16 финала с Шотландией/Парагваем/Швецией/Бельгией/Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).