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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков женился

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков женился
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Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Максим Глушенков заключил брак со своей избранницей Анной. О событии сообщила пресс-служба клуба.

«Поздравляем Максима и Анну с радостным событием! Совет да любовь», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

26-летний Глушенков выступает за «Зенит» с лета 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча за петербуржцев во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач, став одним из лидеров команды по системе «гол+пас». Ранее полузащитник играл за «Локомотив», «Крылья Советов», «Химки» и «Спартак», воспитанником которого является.

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