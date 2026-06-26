Гюндоган – о трансфере Андерсона в «Манчестер Сити»: его подписывают как командного игрока

Бывший игрок «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал трансфер полузащитника Эллиота Андерсона в манчестерский клуб. По данным Фабрицио Романо, сумма сделки между «Сити» и «Ноттингем Форест» составит до € 150 млн.

«Он провёл невероятный сезон. У него были выдающиеся выступления, в том числе и против «Сити». Я думаю, что за эти годы он добился впечатляющих успехов, и я совершенно уверен, что он станет отличным дополнением к составу «Манчестер Сити».

Конечно, его знают все. Но я не думаю, что его подписывают как суперзвезду, его подписывают как командного игрока. Да, он дорогой, но это Премьер-лига. Здесь играют лучшие, так что сейчас это вполне нормально. Эти суммы, возможно, всё ещё огромны или звучат огромными, но это же рынок, не так ли? Поэтому люди платят, и они должны платить за определенное качество.

Я совершенно уверен, что жители Манчестера будут очень рады, потому что, когда смотришь на его игру, чувствуешь, что он жертвует всем ради команды, и именно такого товарища по команде и хочется иметь», – приводит слова Гюндогана ESPN.

В данный момент Андерсон находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира – 2026. В последнем туре группового этапа она сыграет с Панамой (28 июня).