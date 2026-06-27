Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Норвегия — Франция: голы, передачи, карточки

Нападающий Килиан Мбаппе в составе сборной Франции принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Норвегии. Встреча 3-го тура группы I завершилась победой Франции со счётом 4:1.

Килиан Мбаппе провёл на поле 87 минут. За это время он не забил голов, сделал две результативные передачи и не получил предупреждений.

Всего на счету Мбаппе четыре гола и два ассиста в трёх матчах на чемпионате мира 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.