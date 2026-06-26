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Дембеле повторил достижение Фонтена и Мбаппе на чемпионатах мира

Дембеле повторил достижение Фонтена и Мбаппе на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле оформил хет-трик в матче 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Норвегии (на момент создания публикации счёт 3:1 в пользу французов). Таким образом, игрок повторил достижение Жюста Фонтена и Килиана Мбаппе, которые также забивали по три мяча за «трёхцветных» в матчах мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

В 1958 году Жюст Фонтен отметился хет-триком в ворота Парагвая и покером — во встрече с Германией. Мбаппе оформил хет-трик в игре с Аргентиной в 2022-м.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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