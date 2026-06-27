Сенегал разгромил Ирак со счётом 5:0 в матче ЧМ-2026. Азиатская команда выбыла из турнира

Завершился матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Сенегала и Ирака. Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Победу в матче со счётом 5:0 праздновала африканская команда.

Счёт в матче открыл полузащитник Сенегала Хабиб Диарра на четвёртой минуте. Футболист Ирака Ребин Сулака получил красную карточку на 13-й минуте. Нападающий Исмаила Сарр забил второй гол африканцев на 56-й минуте. На 59-й минуте хавбек африканской команды Пап Гейе сделал счёт 3:0. На 71-й минуте Пап Гейе оформил дубль на 71-й минуте. На 82-й минуте форвард Сенегала Илиман Ндиайе установил окончательный счёт — 5:0.

Сборная Ирака заняла четвёртое место в турнирной таблице группы I. Команда не набрала ни одного очка за три матча. Сенегал расположился на третьей строчке, заработав три очка. Первое место заняла Франция (9).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.