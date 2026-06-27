Экс-игрок Уругвая Форлан поддержал Араухо в поднятии темы психологического здоровья

Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан поддержал защитника национальной команды и «Барселоны» Рональда Араухо, поднявшего тему психологического здоровья в футболе. Футболист пропустил часть матчей сезона-2025/2026 из-за депрессии после удаления в матче Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:3).

«Учитывая, что Араухо является эталоном в мировом футболе и играет за такую великую команду, как «Барселона», тот факт, что он сказал о желании позаботиться о своём психическом здоровье, очень ценен.

Араухо сказал то, что чувствовал, и возможность выразить это очень важна. Когда мы видим конечный результат, когда Араухо играет за «Барселону», мы не знаем всего, что ему приходится переживать, и через что он проходит», – приводит слова Форлана Mundo Deportivo.

В данный момент Араухо находится в расположении сборной Уругвая на чемпионате мира – 2026; он продолжает восстановление после микронадрыва икроножной мышцы. В последнем матче группового этапа турнира Уругвай сыграет со сборной Испании.