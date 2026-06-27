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Экс-игрок Уругвая Форлан поддержал Араухо в поднятии темы психологического здоровья

Экс-игрок Уругвая Форлан поддержал Араухо в поднятии темы психологического здоровья
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Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан поддержал защитника национальной команды и «Барселоны» Рональда Араухо, поднявшего тему психологического здоровья в футболе. Футболист пропустил часть матчей сезона-2025/2026 из-за депрессии после удаления в матче Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Учитывая, что Араухо является эталоном в мировом футболе и играет за такую великую команду, как «Барселона», тот факт, что он сказал о желании позаботиться о своём психическом здоровье, очень ценен.

Араухо сказал то, что чувствовал, и возможность выразить это очень важна. Когда мы видим конечный результат, когда Араухо играет за «Барселону», мы не знаем всего, что ему приходится переживать, и через что он проходит», – приводит слова Форлана Mundo Deportivo.

В данный момент Араухо находится в расположении сборной Уругвая на чемпионате мира – 2026; он продолжает восстановление после микронадрыва икроножной мышцы. В последнем матче группового этапа турнира Уругвай сыграет со сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
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