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Мбаппе впервые с полуфинала ЧМ‑2022 не забил в матче чемпионата мира

Мбаппе впервые с полуфинала ЧМ‑2022 не забил в матче чемпионата мира
Килиан Мбаппе
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не отметился забитым мячом в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Норвегии (4:1). До этого форвард забивал в трёх матчах мундиаля подряд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

В финале ЧМ‑2022 против Аргентины (3:3, пен. 2:4) Мбаппе оформил хет‑трик. Затем он забил дубль в ворота Сенегала в первом туре текущего турнира (3:1) и повторил успех забив 2 мяча в матче с Ираком (3:0) во втором туре. В игре с Норвегией серия форварда прервалась — он не сумел отличиться голами, но оформил две результативные передачи.

Сама встреча завершилась крупной победой французов — 4:1. Команда Дидье Дешама набрала девять очков и заняла первое место в группе I, опередив Норвегию (шесть очков). Соперник Франции в 1/16 финала определится по итогам матчей 27 июня.

Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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