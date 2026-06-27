Мбаппе впервые с полуфинала ЧМ‑2022 не забил в матче чемпионата мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не отметился забитым мячом в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Норвегии (4:1). До этого форвард забивал в трёх матчах мундиаля подряд.

В финале ЧМ‑2022 против Аргентины (3:3, пен. 2:4) Мбаппе оформил хет‑трик. Затем он забил дубль в ворота Сенегала в первом туре текущего турнира (3:1) и повторил успех забив 2 мяча в матче с Ираком (3:0) во втором туре. В игре с Норвегией серия форварда прервалась — он не сумел отличиться голами, но оформил две результативные передачи.

Сама встреча завершилась крупной победой французов — 4:1. Команда Дидье Дешама набрала девять очков и заняла первое место в группе I, опередив Норвегию (шесть очков). Соперник Франции в 1/16 финала определится по итогам матчей 27 июня.