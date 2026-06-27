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Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны пять пар в 1/16 финала

Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны пять пар в 1/16 финала
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В пятницу, 26 июня, завершились матчи в группах D, F, I чемпионата мира по футболу 2026 года. В 1/16 финала турнира из группы D вышли США и Австралия, у Парагвая, занявшего третье место, также сохраняются шансы на плей-офф. Из квартета F напрямую дальше по турниру прошли Нидерланды и Япония, Швеция заняла третью строчку. В группе I три верхние строчки, соответственно, заняли Франция, Норвегия и Сенегал. Позднее станет известно, какие 8 сборных из 12, занявших третье место в своих группах, выйдут в 1/16 финала.

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года к этому моменту выглядит следующим образом:

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай;
Франция — Швеция;
ЮАРКанада;
НидерландыМарокко;
Португалия — Гана;
Испания — Австрия;
СШАБосния и Герцеговина;
Египет — Южная Корея;
БразилияЯпония;
Кот-д'ИвуарНорвегия;
Мексика — Эквадор;
Англия — Сенегал;
Аргентина — Уругвай;
Австралия — Иран;
Швейцария — Алжир;
Колумбия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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