Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны пять пар в 1/16 финала

В пятницу, 26 июня, завершились матчи в группах D, F, I чемпионата мира по футболу 2026 года. В 1/16 финала турнира из группы D вышли США и Австралия, у Парагвая, занявшего третье место, также сохраняются шансы на плей-офф. Из квартета F напрямую дальше по турниру прошли Нидерланды и Япония, Швеция заняла третью строчку. В группе I три верхние строчки, соответственно, заняли Франция, Норвегия и Сенегал. Позднее станет известно, какие 8 сборных из 12, занявших третье место в своих группах, выйдут в 1/16 финала.

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года к этому моменту выглядит следующим образом:

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай;

Франция — Швеция;

ЮАР — Канада;

Нидерланды — Марокко;

Португалия — Гана;

Испания — Австрия;

США — Босния и Герцеговина;

Египет — Южная Корея;

Бразилия — Япония;

Кот-д'Ивуар — Норвегия;

Мексика — Эквадор;

Англия — Сенегал;

Аргентина — Уругвай;

Австралия — Иран;

Швейцария — Алжир;

Колумбия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).