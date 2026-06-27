Мбаппе стал третьим игроком с 20+ результативными действиями на ЧМ с 1966 года

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 20 результативных действий на мировых первенствах. Это произошло после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Норвегией (4:1), в котором форвард записал на свой счёт две голевые передачи.

С 1966 года лишь три футболиста преодолели рубеж в 20 результативных действий: Лионель Месси (18 голов + 8 передач), Мирослав Клозе (16 голов + 4 передачи) и теперь Мбаппе (16 голов + 4 передачи), свидетельствуют данные SofaScore.

Франция одержала победу, набрала девять очков и заняла первое место в группе I, опередив Норвегию (шесть очков). Соперник Франции в 1/16 финала определится по итогам матчей 27 июня.