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Мбаппе стал третьим игроком с 20+ результативными действиями на ЧМ с 1966 года

Мбаппе стал третьим игроком с 20+ результативными действиями на ЧМ с 1966 года
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 20 результативных действий на мировых первенствах. Это произошло после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Норвегией (4:1), в котором форвард записал на свой счёт две голевые передачи.

С 1966 года лишь три футболиста преодолели рубеж в 20 результативных действий: Лионель Месси (18 голов + 8 передач), Мирослав Клозе (16 голов + 4 передачи) и теперь Мбаппе (16 голов + 4 передачи), свидетельствуют данные SofaScore.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Франция одержала победу, набрала девять очков и заняла первое место в группе I, опередив Норвегию (шесть очков). Соперник Франции в 1/16 финала определится по итогам матчей 27 июня.

Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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