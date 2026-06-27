Антуан Семеньо: мы должны быть более агрессивными по отношению к арбитрам

Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо заявил, что его команде нужно чаще оказывать давление на арбитра. В матче 2-го тура ЧМ-2026 со сборной Англии арбитр Саид Мартинес не назначил пенальти после подката английского защитника Эзри Консы против нападающего Ганы Принса Аду.

«Как игроки мы должны окружить арбитра и выразить своё недовольство. Я думаю, что как команда мы должны быть более агрессивными по отношению к арбитрам, будь то давление игроками на поле или давление на четвёртого арбитра со стороны тренеров», – приводит слова Семеньо Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В последнем матче группового этапа турнира Гана сыграет со сборной Хорватии (28 июня).