Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антуан Семеньо: мы должны быть более агрессивными по отношению к арбитрам

Антуан Семеньо: мы должны быть более агрессивными по отношению к арбитрам
Комментарии

Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо заявил, что его команде нужно чаще оказывать давление на арбитра. В матче 2-го тура ЧМ-2026 со сборной Англии арбитр Саид Мартинес не назначил пенальти после подката английского защитника Эзри Консы против нападающего Ганы Принса Аду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Как игроки мы должны окружить арбитра и выразить своё недовольство. Я думаю, что как команда мы должны быть более агрессивными по отношению к арбитрам, будь то давление игроками на поле или давление на четвёртого арбитра со стороны тренеров», – приводит слова Семеньо Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В последнем матче группового этапа турнира Гана сыграет со сборной Хорватии (28 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Хорватия — Гана. Лука Модрич не спешит
Хорватия — Гана. Лука Модрич не спешит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android