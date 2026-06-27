Уругвай — Испания: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 года началась

В 3:00 мск начался матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Игра проходит на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступает Исмаил Эльфат из США. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров группы H сборная Уругвая набрала два очка и занимает второе место. Испания с четырьмя очками располагается на первой строчке. На третьем месте находится Кабо-Верде (2), на четвёртом — Саудовская Аравия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

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