«Футбол за такое накажет». Аршавин раскритиковал Норвегию за состав на матч ЧМ с Францией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о результате матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Францией и Норвегией. Матч завершился разгромной победой синих со счётом 4:1. Аршавин остался недоволен тем, что сборная Норвегии не стала выставлять основной состав.

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли «синицу в руке», зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе. Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет. Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот‑д'Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Норвегии сыграет в 1/16 финала с национальной командой командой Кот‑д'Ивуара. Соперник сборной Франции станет известен позднее.