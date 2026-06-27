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«Футбол за такое накажет». Аршавин раскритиковал Норвегию за состав на матч ЧМ с Францией

«Футбол за такое накажет». Аршавин раскритиковал Норвегию за состав на матч ЧМ с Францией
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о результате матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Францией и Норвегией. Матч завершился разгромной победой синих со счётом 4:1. Аршавин остался недоволен тем, что сборная Норвегии не стала выставлять основной состав.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли «синицу в руке», зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе. Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет. Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот‑д'Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Норвегии сыграет в 1/16 финала с национальной командой командой Кот‑д'Ивуара. Соперник сборной Франции станет известен позднее.

Календарь чемпионата мира по футболу 2026
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2026
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