Дембеле высказался о победном матче Франции с Норвегией, где он сделал хет-трик

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о матче с Норвегией (1:4) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором он оформил хет-трик.

«Мы сохраняем концентрацию. Это был важный матч, чтобы занять первое место в группе. Мы хотим выигрывать каждый матч. Мы будем оставаться сосредоточенными, потому что то, что нас ждёт дальше, будет не менее важным.

У нас есть качественные игроки, как на поле, так и на скамейке запасных. Благодаря общению мы лучше понимаем друг друга. Мы должны продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Дембеле забил голы на седьмой, 20-й и 32-й минутах.

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