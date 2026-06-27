Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле высказался о победном матче Франции с Норвегией, где он сделал хет-трик

Дембеле высказался о победном матче Франции с Норвегией, где он сделал хет-трик
Комментарии

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о матче с Норвегией (1:4) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором он оформил хет-трик.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«Мы сохраняем концентрацию. Это был важный матч, чтобы занять первое место в группе. Мы хотим выигрывать каждый матч. Мы будем оставаться сосредоточенными, потому что то, что нас ждёт дальше, будет не менее важным.

У нас есть качественные игроки, как на поле, так и на скамейке запасных. Благодаря общению мы лучше понимаем друг друга. Мы должны продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Дембеле забил голы на седьмой, 20-й и 32-й минутах.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Норвегия — Франция: голы, передачи, карточки,

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android