Кабо-Верде — Саудовская Аравия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026

Сегодня, 27 июня, состоится матч 3-го тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Команды будут играть на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

Кабо-Верде: Возинья, Лопес, Боржеш, Вагнер Пина, Ленини, Паулу, Монтейру, Дуарте, Семедо, Ливраменто, Мендеш.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Амри, Аль-Тамбакти, Абдулхамид, Аль-Бушал, Нассер Аль-Давсари, Аль-Хайбари, Канно, Аль-Бурайкан, Салем Аль-Давсари, Мандаш.

Сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала одно очко за два матча. Кабо-Верде располагается на третьей строчке, с двумя очками в активе. Первое место занимает Испания (4 очка), второе — Уругвай (2).