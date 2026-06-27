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Кабо-Верде — Саудовская Аравия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 27 июня 2026

Кабо-Верде — Саудовская Аравия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026
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Сегодня, 27 июня, состоится матч 3-го тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Команды будут играть на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Кабо-Верде
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

Кабо-Верде: Возинья, Лопес, Боржеш, Вагнер Пина, Ленини, Паулу, Монтейру, Дуарте, Семедо, Ливраменто, Мендеш.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Амри, Аль-Тамбакти, Абдулхамид, Аль-Бушал, Нассер Аль-Давсари, Аль-Хайбари, Канно, Аль-Бурайкан, Салем Аль-Давсари, Мандаш.

Сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала одно очко за два матча. Кабо-Верде располагается на третьей строчке, с двумя очками в активе. Первое место занимает Испания (4 очка), второе — Уругвай (2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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