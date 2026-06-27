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Сенегал установил рекорд континента на чемпионатах мира всех времён

Сенегал установил рекорд континента на чемпионатах мира всех времён
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Сборная Сенегала разгромила Ирак со счётом 5:0 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года и установила рекорд результативности за матч среди африканских команд за всю историю мировых футбольных первенств. Об этом сообщает аккаунт MisterChip испанского журналиста Алексиса Мартина-Тамайо в соцсети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
5 : 0
Ирак
1:0 Диарра – 4'     2:0 Сарр – 56'     3:0 Гейе – 59'     4:0 Гейе – 71'     5:0 Ндиайе – 82'    
Удаления: нет / Сулака – 13'

По информации источника, ранее ни одна африканская команда не забивала в финальных стадиях ЧМ более четырёх голов за матч. Прежний рекорд был установлен сборной Марокко на ЧМ‑2026 (4:2 с Гаити).

Сенегал расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы I, заработав три очка. Первое место заняла Франция (9), второй стала Норвегия (6). Сборная Ирака заняла четвёртое место в турнирной таблице. Команда не набрала ни одного очка за три матча.

Календарь чемпионата мира по футболу 2026
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2026
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