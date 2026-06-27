Сенегал установил рекорд континента на чемпионатах мира всех времён

Сборная Сенегала разгромила Ирак со счётом 5:0 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года и установила рекорд результативности за матч среди африканских команд за всю историю мировых футбольных первенств. Об этом сообщает аккаунт MisterChip испанского журналиста Алексиса Мартина-Тамайо в соцсети X.

По информации источника, ранее ни одна африканская команда не забивала в финальных стадиях ЧМ более четырёх голов за матч. Прежний рекорд был установлен сборной Марокко на ЧМ‑2026 (4:2 с Гаити).

Сенегал расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы I, заработав три очка. Первое место заняла Франция (9), второй стала Норвегия (6). Сборная Ирака заняла четвёртое место в турнирной таблице. Команда не набрала ни одного очка за три матча.