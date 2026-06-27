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«Это вы сомневаетесь в Усмане, а не мы!» Тчуамени — о хет-трике Дембеле в игре с Норвегией

«Это вы сомневаетесь в Усмане, а не мы!» Тчуамени — о хет-трике Дембеле в игре с Норвегией
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени в общении с журналистами после матча с Норвегией (1:4) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026 высказался о нападающем «трёхцветных» Усмане Дембеле, который оформил хет-трик в игре.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«Дембеле? Это у вас сомнения [в нём], а не у нас! Мы знаем, кто он и на что способен. Усман всегда смеётся. Он один из самых жизнерадостных ребят в раздевалке. Когда он забивает три гола, все радуются за него. Мы сохраняем концентрацию и готовимся к тому, что нас ждёт впереди», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

Дембеле забил голы на седьмой, 20-й и 32-й минутах.

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