Меньян стал первым за 40 лет и третьим в истории вратарём Франции, отбившим пенальти на ЧМ

Голкипер Мик Меньян стал первым за 40 лет вратарём сборной Франции, которому удалось отразить пенальти в матче чемпионата мира (не считая послематчевые серии). Во встрече 3-го тура группы I с Норвегией (4:1) он отразил удар форварда Йёргена Странн Ларсена. Команды играли на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

До Меньяна последним французом, отразившим удар с 11-метровой отметке в матче ЧМ был Жоэль Батс, отразивший удар бразильца Зико в четвертьфинале ЧМ-1986. До него из французских вратарей на ЧМ с пенальти справлялся лишь Алекс Тепо в игре с Чили на первом в истории чемпионате мира в 1930 году.