Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Меньян стал первым за 40 лет и третьим в истории вратарём Франции, отбившим пенальти на ЧМ

Меньян стал первым за 40 лет и третьим в истории вратарём Франции, отбившим пенальти на ЧМ
Комментарии

Голкипер Мик Меньян стал первым за 40 лет вратарём сборной Франции, которому удалось отразить пенальти в матче чемпионата мира (не считая послематчевые серии). Во встрече 3-го тура группы I с Норвегией (4:1) он отразил удар форварда Йёргена Странн Ларсена. Команды играли на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

До Меньяна последним французом, отразившим удар с 11-метровой отметке в матче ЧМ был Жоэль Батс, отразивший удар бразильца Зико в четвертьфинале ЧМ-1986. До него из французских вратарей на ЧМ с пенальти справлялся лишь Алекс Тепо в игре с Чили на первом в истории чемпионате мира в 1930 году.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция разнесла Норвегию в решающем матче! А Дембеле установил мощный рекорд
Live
Франция разнесла Норвегию в решающем матче! А Дембеле установил мощный рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android