Стал известен лучший игрок матча, в котором Сенегал разгромил Ирак на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе признан лучшим игроком матча группы I чемпионата мира 2026 года с Ираком (5:0). Встреча состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Англия).

Гейе появился на поле, выйдя на замену на 56-й минуте. После выхода хавбек оформил дубль и сделал результативную передачу. Эта статистика помогла африканской команде довести результат до разгромного и улучшить своё положение среди лучших третьих мест в группах на ЧМ.

Сенегал расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы I, заработав три очка. Первое место заняла Франция (9), второй стала Норвегия (6). Сборная Ирака заняла четвёртое место в турнирной таблице. Команда не набрала ни одного очка за три матча.