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Стал известен лучший игрок матча, в котором Сенегал разгромил Ирак на ЧМ-2026

Стал известен лучший игрок матча, в котором Сенегал разгромил Ирак на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе признан лучшим игроком матча группы I чемпионата мира 2026 года с Ираком (5:0). Встреча состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
5 : 0
Ирак
1:0 Диарра – 4'     2:0 Сарр – 56'     3:0 Гейе – 59'     4:0 Гейе – 71'     5:0 Ндиайе – 82'    
Удаления: нет / Сулака – 13'

Гейе появился на поле, выйдя на замену на 56-й минуте. После выхода хавбек оформил дубль и сделал результативную передачу. Эта статистика помогла африканской команде довести результат до разгромного и улучшить своё положение среди лучших третьих мест в группах на ЧМ.

Сенегал расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы I, заработав три очка. Первое место заняла Франция (9), второй стала Норвегия (6). Сборная Ирака заняла четвёртое место в турнирной таблице. Команда не набрала ни одного очка за три матча.

Календарь чемпионата мира по футболу 2026 6
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 202
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