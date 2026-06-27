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Уругвай — Испания: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу 2026

Уругвай — Испания: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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Сегодня, 27 июня, состоится матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступит Исмаил Эльфат из США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Уругвай: Муслера, Касерес, Варела, Оливера, Санабрия, Угарте, Бентанкур, Вальверде, Каноббио, Араухо Вильчес, Нуньес.

Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Мерино, Педри, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

После двух туров группы H сборная Уругвая набрала два очка и занимает второе место. Испания с четырьмя очками располагается на первой строчке. На третьем месте находится Кабо-Верде (2), на четвёртом — Саудовская Аравия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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