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ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Франция — Норвегия

ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Франция — Норвегия
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком матча группы I чемпионата мира 2026 года с Норвегией (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Дембеле в данной встрече оформил хет-трик. Все свои три мяча Усман забил в первые 32 минуты.

Всего у Усмана теперь четыре мяча в составе «синих» на текущем мировом первенстве.

По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I. Норвегия с шестью очками расположилась на второй строчке. Сенегал с тремя очками занял третье место, замкнул таблицу Ирак, не набравший очков.

Календарь чемпионата мира по футболу 2026
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2026
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