ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Франция — Норвегия

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком матча группы I чемпионата мира 2026 года с Норвегией (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Англия).

Дембеле в данной встрече оформил хет-трик. Все свои три мяча Усман забил в первые 32 минуты.

Всего у Усмана теперь четыре мяча в составе «синих» на текущем мировом первенстве.

По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I. Норвегия с шестью очками расположилась на второй строчке. Сенегал с тремя очками занял третье место, замкнул таблицу Ирак, не набравший очков.