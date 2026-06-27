Египет — Иран: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 начнётся в 6:00 мск

Сегодня, 27 июня, в матче заключительного, 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Египта и Ирана. Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Египет начал турнир с ничьей против Бельгии (1:1), после чего одержал победу над Новой Зеландией (3:1). Иран в 1-м туре сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2), а затем разделил очки с Бельгией (0:0).

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня: каждая команда проводит по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие сборные из группы, а также восемь команд, занявших третьи места.