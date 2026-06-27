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Сборная Испании на ЧМ-2026: результаты на 26 июня 2026, вышла ли из группы, с кем и когда следующий матч

Сборная Испании на ЧМ-2026: результаты на 26 июня, с кем и когда следующий матч
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Уругвая и Испании. «Фурия Роха» одержала победу со счётом 1:0. Эта встреча стала заключительной для испанцев в рамках группы H.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+5' / нет

Результаты матчей сборной Испании на ЧМ-2026 на 26 июня:

— Испания — Кабо-Верде (0:0), 1-й тур группы H;
— Испания — Саудовская Аравия (4:0), 2-й тур группы H;
— Уругвай — Испания (0:1), 3-й тур группы H.

Следующий матч сборной Испании на ЧМ-2026:

— 2 июля. 22:00 мск. Испания — 2J, 1/16 финала.

Сборная Испании сыграет в 1/16 финала с командой, занявшей второе место в группе J. На текущий момент это сборная Австрии.

Испания заняла первое место в турнирной таблице группы H с семью очками после трёх встреч. На второй строчке расположился Кабо-Верде (3), на третьей — Уругвай (2), на четвёртой — Саудовская Аравия (2).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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