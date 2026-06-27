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Игрок сборной Сенегала установил рекорд ЧМ, никому не покорявшийся в истории

Игрок сборной Сенегала установил рекорд ЧМ, никому не покорявшийся в истории
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27‑летний сенегальский полузащитник Пап Гейе установил рекорд, ранее не покорявшийся никому в истории ЧМ. Это произошло в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 года с Ираком. Встреча завершилась с разгромным счётом 5:0 в пользу африканской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
5 : 0
Ирак
1:0 Диарра – 4'     2:0 Сарр – 56'     3:0 Гейе – 59'     4:0 Гейе – 71'     5:0 Ндиайе – 82'    
Удаления: нет / Сулака – 13'

Как сообщает аккаунт MisterChip испанского журналиста Алексиса Мартина-Тамайо в соцсети X, Гейе стал первым футболистом в истории мировых престижнейших первенств, который забил два гола и отдал результативный пас после выхода на замену.

По итогам встречи Гейе был признан лучшим её игроком.

Сенегал расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы I, заработав три очка. Первое место заняла Франция (9), второй стала Норвегия (6). Сборная Ирака заняла четвёртое место в турнирной таблице. Команда не набрала ни одного очка за три матча.

Календарь чемпионата мира по футболу 2026
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2026
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