Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 27 июня

Сегодня, 27 июня, и в ночь на 28 июня, завершится групповой чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 27 и 28 июня (время московское):

Группа J:

5:00. Аргентина — Иордания;

5:00. Алжир — Австрия.

Группа K:

2:30. Португалия — Колумбия;

2:30. ДР Конго — Узбекистан.

Группа L:

00:00. Англия — Панама;

00:00. Хорватия — Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.