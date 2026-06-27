Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 27 июня, кто сыграет, во сколько начало, Аргентина, Португалия, Англия

Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 27 июня
Комментарии

Сегодня, 27 июня, и в ночь на 28 июня, завершится групповой чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 27 и 28 июня (время московское):

Группа J:
5:00. Аргентина — Иордания;
5:00. Алжир — Австрия.

Группа K:
2:30. Португалия — Колумбия;
2:30. ДР Конго — Узбекистан.

Группа L:
00:00. Англия — Панама;
00:00. Хорватия — Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Известны девять пар 1/16 финала ЧМ-2026! Предварительная сетка плей-офф. LIVE
Live
Известны девять пар 1/16 финала ЧМ-2026! Предварительная сетка плей-офф. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android