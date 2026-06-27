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Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Уругвай — Испания: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Уругвай — Испания: голы, передачи, карточки
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Нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Уругвая. Встреча 3-го тура группы H завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+5' / нет

Ямаль в данной игре провёл на поле 76 минут. За это время он не отметился результативными действиями и не получил ни жёлтой, ни красной карточки.

Ламин Ямаль Подробнее

Всего на счету Ямаля один гол в трёх матчах на чемпионате мира 2026 года.

В следующем матче Испании сыграет в 1/16 финала (2 июля) с командой, занявшей второе место в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Чем уникален Ламин Ямаль:

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