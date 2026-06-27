Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Уругвай — Испания: голы, передачи, карточки

Нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Уругвая. Встреча 3-го тура группы H завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 1:0.

Ямаль в данной игре провёл на поле 76 минут. За это время он не отметился результативными действиями и не получил ни жёлтой, ни красной карточки.

Всего на счету Ямаля один гол в трёх матчах на чемпионате мира 2026 года.

В следующем матче Испании сыграет в 1/16 финала (2 июля) с командой, занявшей второе место в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Чем уникален Ламин Ямаль: